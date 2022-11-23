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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدرب حراس سيراميكا كليوباترا : قطر أرست مبادئ في كأس العالم والعرب شرفونا

صدى البلد

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، أن قطر نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم، وأرست مبادئ قوية وأرسلت عدة رسائل للعالم حول تقاليدنا كعرب، والعرب شرفونا في البطولة.

وتابع أحمد ناجي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "غياب منتخب مصر عن كأس العالم مُحزن، وعدم التواجد بسبب عدم وجود استراتيجية في الكرة المصرية".

وأضاف: "لا بد من وجود خطة للتواجد في المونديال المقبل، ولا بد من وجودنا في المحافل الدولية الكبرى، لأننا دولة كبيرة، والعمل على هذا الأمر".

واستطرد ناجي: "لم اتفاجأ بفوز السعودية ضد الأرجنتين، خاصةً أن المنتخب قوي جدًا وهيرفي رينارد المدير الفني، من أفضل المدربين وكنت أثق به وظهر بشكل أبهر الجميع، ولكن كنت متوقع هذا الأداء للأخضر".

وأشار مدرب حراس سيراميكا كليوباترا، إلى أن المنتخبات العربية قدمت مستويات مميزة، ولكن قطر هي من سقطت من هذه النتائج، ولكن أعتقد كان هناك رهبة، خاصةً حارس المرمى.

وأكمل: "محمد العويس حارس السعودية أبهرني بشكل مميز، وكان معد بشكل جيد، وسعيد الشيب حارس قطر كان خايف في مواجهة الإكوادور، رغم أنه من الحراس المميزة جدًا".

واختتم: أوتشوا حارس المكسيك في الدوري الإسباني والفرنسي لم يظهر بهذا المستوى، ولكن مع منتخب بلاده يظهر بشكل مميز بسبب العامل النفسي، وحارس هولندا وتونس ظهروا بشكل مميز، وجميع الحراس أثبتوا نفسهم".

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