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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية ومدير جمعية الأورمان يتفقدان مركز الغسيل الكلوى بمستشفى السعديين

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفي السعديين المركزي بمركز منيا القمح والمُقامة بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية وجمعية الأورمان.

وحضر الجولة مع المحافظ اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، واللواء محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان ، والدكتور محمد إسماعيل الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الكويتية ، و محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، وإسماعيل عبد المعطي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة ، والنائب خالد مشهور عضو مجلس النواب ، وسيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مركز الغسيل الكلوي والذي يضم 15 وحدة غسيل كلوي لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفى.

كما تابع سير انتظام العمل بمحطة معالجة المياه بالمستشفى ، مؤكداً على ضرورة اجراء اعمال الصيانة الدورية لها طبقاً للاشتراطات الصحية، وأوصي المحافظ إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضي وذويهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه وحدة حضانات الأطفال المبتسرين والتي تضم 15 حضانة لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للأطفال لحين تماثلهم للشفاء ، مثمناً التعاون المثمر والبناء بين مديريه الشؤون الصحية وجمعية الأورمان وتوقيع بروتوكول تعاون بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بالمستشفى وتزويدهما بالأجهزة والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى رفع كفاءة محطة معالجة المياه بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفى السعديين تفقد قسم الأورام والذي يضم غرف (الكشف والمتابعة – العلاج الكيماوي – عناية الأورام – تحضير العلاج – داخل جراحة الأورام – خدمات طبية متعددة) متمنياً للحالات المرضية الشفاء العاجل ، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما بتطوير القطاع الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في إقامة كافة الأقسام الطبية المختلفة بكافة منافذ تقديم الخدمة للتيسير على المرضي وتقديم العلاج لهم.

كما توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الانشاء الجارية بالمبنى الجديد بالمستشفى والمُقام بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية والمجتمع المدني  والمكون من 3 طوابق ويضم عيادات خارجية للكشف والمتابعة على حالات الأورام وغرف لتلقي جلسات العلاج الكيماوي الخارجي دون الإقامة بالمستشفى. 

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من جانبه أشار اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إلي أن دعم مستشفى السعديين المركزي جاء في اطار حرص الجمعية على المساهمة  في زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى والقضاء على قوائم الانتظار ولضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى لرفع العبء عن كاهلهم وتخفيف آلامهم وأوجاعهم ، مثمناً دور محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي في تذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية للقيام بدورها المجتمعي في رصد الفئات المستحقة وتقديم كافة اوجه الدعم لهم ليعيشوا حياة كريمة.

الشرقية مجلس النواب وزارة الاسكان وزارة الصحة التضامن الاجتماعي المستلزمات الطبية وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الحضانات جمعية الاورمان

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