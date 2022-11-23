بالأبيض الأنيق.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نرمين الفقي عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نرمين الفقي في الصورة بفستان ابيض ومكياج جذاب، مما نال اعجاب متابعيها.

على جانب أخر أعربت نيرمين الفقي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، مضيفة: "انبسطت جدا بالمهرجان ولبيت دعوة أشرف زكي فورا".

وأضافت خلال برنامج برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سي: "ليا الشرف اني أكون ضمن المشاركين بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما".

وعن دورها في مسلسل أبو العروسة، أضافت: "سعيدة جدا بالعمل في مسلسل أبو العروسة مسلسل جميل ويدخل كل بيت ويناقش مشاكل كثيرة ويعمل علي حلها، متابعة:" أيضا سعيدة بردود أفعال الجمهور".