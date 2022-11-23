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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يشهد تسليم أول قرض للمشروعات المتوسطة على مستوى الجمهورية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تسليم أول قرض على مستوى الجمهورية يقرضه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر لمشروع من المشروعات المتوسطة.

المشروع عبارة عن مطحن لإنتاج أنواع الدقيق المختلفة "72% دقيق زيرو " (مخبوزات – بسكويت) وردة خشنة، سن، سميط، والذي سيوفر 75 فرصة عمل 90% منهم من أبناء المحافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحن 100طن يوميا، والذي يقام بمنطقة بياض العرب الصناعية.

وتبلغ قيمة القرض 10 ملايين جنيها، ويجري حاليا تجهيز المطحن بالمعدات الحديثة، لاسيما وأن المشروع سيعمل بأحدث تكنولوجيا متوافرة عالميا في مجال المطاحن، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التركيب والتجهيز، والبدء في تشغيل المطحن في غضون 6 أشهر من اليوم.

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وأكد المحافظ أهمية أن تكون بني سويف هي التي تشهد أول قرض على مستوى الجمهورية في مجال تمويل المشروعات المتوسطة من جهاز تنمية المشروعات، حيث يؤكد ذلك على أهمية ومكانة المحافظة استثماريا، وأن الفرص فيها مواتية لأي استثمارات جادة، وذلك في ظل الدعم الذي توفره الدولة للدفع بالاستثمار، من خلال إتاحة المواقع والمساهمة في التمويل من خلال أكثر من جهة، في مقدمتهم جهاز تنمية المشروعات الذي بعد ما قام بأداء مهامه، ومازالت الجهود متواصلة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليبدأ مرحلة جديدة في تفعيل دوره واختصاصه الذي أنشئ من أجله، في مجال دعم المشروعات بكافة أنواعها، مضيفا أن اليوم نشهد توفير التمويل لمشروع يعد من المشروعات المتوسطة المنتجة.

وأكد المحافظ أن المشروعات التي تعتمد على العمالة من أبناء المحافظة تعد مشروعا تنمويا له أبعاده الاقتصادية والتنموية على مستوى المحافظة، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، مؤكدا أن بني سويف تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، حيث أنها الطريقة النموذجية لتسريع وتيرة التنمية المنشودة، والمستهدفة ضمن رؤية مصر 2030، والتي سعت المحافظة للدفع بنتائجها على المستوى المحلي، من خلال إعداد إطلاق وتفعيل استراتيجية تنموية محلية عامة تستهدف النهوض ب6قطاعات اقتصادية في مقدمتهم الصناعة والزراعة والسياحة.

كما رحب المحافظ بخطة المطحن التوسعية سواء على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء مزيد من الخطوط الإنتاجية أو على مستوى تنويع الإنتاج، وخاصة أن المطحن يستهدف في خطته الاستراتيجية إقامة خط لإنتاج المكرونة بمختلف أنواعها، والذي سيدعم توفير سلعة تموينية أساسية على المستوى المحلي، بجانب دعم السوق المصري واستهداف التصدير.

حضر اللقاء : المحاسب منتصر رشدي رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حسن زيطة نائب رئيس فرع الجهاز ببني سويف، المحاسب محمد سعد رئيس وحدة تقديم الخدمات ، على رئيس وحدة الخدمات المالية، محمود عبد الصبور صاحب مشروع مطحن شركة نجوم الصفا ، أيمن عرفات المستشار الفني للمشروع.

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