التمكين بارقة أمل لمواجهة العنف ضد المرأة العربية.. تقرير على القاهرة الإخبارية

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «التمكين.. بارقة أمل لمواجهة العنف ضد المرأة العربية».

وقال التقرير: «رغم التحولات غير المسبوقة التي شهدتها المجتمعات العربية في خطوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، فإن ظاهرة العنف ضد المرأة ما زالت قائمة، و تتصاعد حدتها مع الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تغيرات المناخ و جائحة كورونا».

وأضاف: «العنف ضد المرأة العربية تتنوع أشكاله بين حوادث عنف موجهة والحرمان من حقوق التعليم والعمل والرعاية الصحية، وفي ظل عصر السوشيال ميديا ظهر العنف النفسي ضد السيدات، وداخل مناطق النزاعات، وكانت المرأة الضحية الأولى بهذه الصراعات، ومؤخرا اتجهت الدول العربية لمواجهة العنف ضد النساء، بتفعيل دورهن بالمجتمع وأطلقت الإمارات استراتيجية تمكين المرأة لتضم الحكومة 9 وزيرات وتشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام».

مناصب قيادية في الحكومة

وتابع التقرير: «استطاعت المرأة المصرية أن تصل إلى مناصب قيادية في الحكومة والقضاء ومجلسي النواب والشيوخ، عبر استراتيجية تمكين المرأة 2030، وكذلك المغرب والسعودية بطفرة في القوانين».