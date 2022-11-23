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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحصيلة 19 مليون جنيه.. بيع 5 محلات تجارية وصيدلية بأكتوبر الجديدة

صدى البلد

صرح المهندس محمد عبدالمقصود ، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة ، بأنه تم بيع عدد ٥ محلات تجارية بأنشطة مختلفة بالاضافة لصيدلية  بمنطقة سكن كل المصريين بغرب المطار ، كما تم بيع عدد ٢ وحدة تجاري وعدد ٢ وحدة اداري بمنطقة ربوة أكتوبر (ابني بيتك ٦ سابقا) .

وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني ظهر اليوم حيث بلغت القيمية البيعية للمزاد باجمالي  ١٩ مليون ٢٣٤ الف جنيها.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز ،بأن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين ١٠٦ ألف جنيه وحتى ١٢٢ ألف جنيه للمتر .

بينما بلغ سعر البيع للصيدلية ١١٣ الف جنيها للمتر المسطح الواحد وذلك بالسوق التجاري بمنطقة غرب المطار.

بينما تراوح سعر متر البيع للمحال التجارية من ٥١،٥ الف جنيها حتي ٦٠ الف جنيها ، وتراوح سعر متر البيع للوحدات الادارية من ١٤ الف جنيها حتى ١٧ الف جنيها وذلك بالاسواق التجارية بمنطقة ربوة أكتوبر.

وأوضحت رغداء عاشور مدير عام الشئون العقارية بالجهاز بأنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مطعم وكافتيريا - خضار وفاكهة - مخبز افرنجي - مخبز سياحي -مركز تجميل سيدات-حلاق -صيدلية )

كما حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين وبتأمين من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة.

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