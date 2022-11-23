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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أزرق..يسرا تخطف الأنظار من الحفل الختامي لمهرجان القاهرة

صدى البلد

نشرت الفنانة يسرا عدة صور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت يسرا في الصور بفستان ازرق أنيق ، واعتمدت مكياج جذاب، وذلك من الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، مما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن قالت الفنانة يسرا ، إن رجوع الفنان حسين فهمى كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 44 دليل على تميزه، موضحة أنه منح للشباب فرصة خلال هذه الدورة وهذا أهم ما يميز تلك الدورة.

وأضافت “يسرا” خلال لقائها ببرنامج “مساء دى إم سي”، عبر فضائية “دى إم سي”  أن هناك العديد من الأفلام المتميزة بالمهرجان التى تم إعادتها نظرا لطلب الحاضرين وتميزها، مقدمة التهنئة للفنان حسين فهمي على نجاح المهرجان.

وتابعت قائلة: "أحلى ما فى الفن والتمثيل هى أنك تعيش كل الشخصيات دون إيذاء أحد فأنت تقدم أدوار الشر والقتل دون وقوع أي ضرر"، موضحًة أنها انتهيت من تصوير فيلم العيد ويتحدث عن السيدات المتمردة.

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