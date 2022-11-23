بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالعبور الجديدة بسعر خيالي

عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم مزادا علنيا لبيع عدد 7 محال تجارية وصيدلية، لافتا إلى أنه تم بيع ما تم طرحه في المزاد بحصيلة إجمالية قدرت بـ 24 مليون جنيه.

وعقد المزاد العلنى اليوم الاربعاء بمقر جهاز المدينه لأول سوق تجاري بمنطقة مابعد الطريق الأوسطى المقام على القطعة رقم (٥٤) بمنطقة ( الياقوت ) بالحى الرابع عشر بمساحات تتراوح بين (٢٠م - ٤٠م ) وتم بيع عدد (٧) محلات + (١) صيدلية بالمركز بقيمة اجمالية ( ٢٤ مليون جنيه ) حيث تراوح سعر المتر للمحلات ما بين ١١٥ ألف جنيه حتى ١٤٥ ألف جنيه وسعر المتر للصيدلية ١٤٠ ألف جنيه.

وذلك فى إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير كافة الخدمة للسادة حاجزى وحدات الاسكان الاجتماعى بالحى ال ١٤ استعدادا لاستقبالهم.