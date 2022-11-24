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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطعوه حتت.. تفاصيل تخلص شخصين من أخر بالقاهرة

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل أخر لوجود خلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين.

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وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد "قام مجرم بقتل أخر بالمرج عندما استعان بسائق توك توك لتنفيذ مخططه الشيطاني وقاما باستدراج الضحية اعلي سطح منزل بعين شمس وقام بضربه حتي فقد الوعي وتقطيع جثته وتحويلها الي اشلاء جزء منها قاما بالقائه بالمرج والجزء الاخر تركاه اعلي سطح المنزل بعين شمس.

جريمة بشعة كانت حديث أهالي منطقة المرج بعد عثورهم علي أشلاء شخص مجهول الهوية حيث قاموا بإبلاغ الشرطة التي تحركت علي الفور وبدأت رحلة رجال البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة لكشف ملابسات الجريمة الغامضه وضبط مرتكبيها .

فقد قادت الجريمة رجال المباحث من خلال عده شواهد وتحريات مكثفة التي باشرها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إلى أن مجرم له معلومات جنائية استعان بسائق توك توك لتنفيذ الجريمة الا ان حظهما العثر اوقعهما في قبضة رجال الأمن بعد ان تم تحديدهما وضبطهما ، وتولت النيابة التحقيق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمساعدة قائد "توك توك" مقيم بعين شمس ، كما أمكن العثور على باقى الجثمان كامــلاً بأعلى أسطح أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبه جرح قطعى وكسور بالرأس والجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعُثر بجواره على "منشار وساطور" تم ضبط المتورطين في الجريمة .

وإعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه ، حيث قام بإستدارجه والتعدى عليه بالضرب على رأسه بإستخدام قطعة خشبية التى أودت بحياته حال تواجدهما بمحل العثور على الجثمان وقيامه بتقطيع الأجزاء المعثور عليها ونقلها بمساعدة المتهم الثانى بقصد التخلص من الجثمان على أجزاء للحيلولة دون ضبطه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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