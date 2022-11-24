حشيش وشادو.. حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بعد أن ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والشادو، قبل ترويجها على عملائهما.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم حيازة المواد المخدرة وترويجها والإتجار فيها.

وبمناقشته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية "له معلومات جنائية" ، تم استهدافه وضبطه وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش والشادو" ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.