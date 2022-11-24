حبس تاجر عملة في القاهرة لاتهامه بحيازة أموال محلية وأجنبية

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع خارج السوق المصرفية بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وهاتف محمول فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.