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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بصحراوي ملوي.. تعرف عليهم

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

ينشر  صدى البلد أسماء حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب المنيا والذي أسفر عن مصرع طفل وإصابة 18 آخرين تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 5742 د - ي - ن وسيارة ملاكي 5128 ص - ا - ن ربع نقل بطريق قرية ديروط أم نخلة المؤدي إلي الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي.

بانتقال سيارات هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع الرضيع معتز موسي 20 شهرا.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد جبالي 22 عاما وجابر عبد الهادي 18 عاما وأسماء كامل 25 عاما وسعد سعداوي 3 سنوات وجمال طلعت 25 عاما وأحمد محمود 16 عاما وعبد اللطيف أبو المجد 17 عاما وبلال فرج 14 عاما وجلال عطا 19 عاما وأميره شعبان 18 عاما ومحمد محمود 8 سنوات، نجوي محمد 43 عاما، محمود إبراهيم 51 عاما وفؤاد ربيع 34 عاما وسرحان عطية 50 عاما وعبد السلام سليمان 44 عاما ومحمد رضا 15 عاما وموسي عمرو 45 عاما وبدرية رزق 38 عاما.


تم نقل المصابين إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج، عدا الأخيرة مصابة بغيبوبة تامة، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

المنيا حادث تصادم النيابة العامة حادث تصادم سيارة حادث تصادم سيارة ملاكي

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