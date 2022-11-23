أزهري: الله تعالى أمر ببر الوالدين وجعل طاعتهما بعد عبادته مباشرة.. فيديو

أكد الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين وجعل طاعتهما بعد عبادته مباشرة، قال تعالى “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا”.

وقال الدسوقي، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الوفاء للوالدين.

وتابع العالم الأزهري ، أن الله سبحانه وتعالى أعد جنة عرضها كعرض السموات والأرض، جزاء البر بالوالدين.

لا تجعله يهنأ بحياته

وأشار إبراهيم الدسوقي إلى أن كل ذنب يؤخر إلا ذنب عقوق الوالدين، والدنيا علمتنا أن من يعق والديه يرزقه الله بذرية لا تجعله يهنأ بحياته.