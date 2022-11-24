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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان شقيقة محمد سامي يثير الجدل على السوشيال ميديا

شقيقة محمد سامي
شقيقة محمد سامي

حرصت الفنانة ريم شقيقة المخرج محمد سامي على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة.

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تألقت شقيقة محمد سامي في ختام المهرجان بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكم الواحد وبشق من الجانب كشف ساقيها وتميز باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
قد حمل فستان شقيقة محمد سامي توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، وقد بلغ سعر التصميم ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري.

فستان ريم سامي 


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شقيقة محمد سامي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.
 

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