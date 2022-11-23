مديرة رامسكو: المرأة أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية

قالت راوية لطفى منصور ، مديرة شركة رامسكو للقرى البيئة ، أنها بدأت المشروع الخاص بها منذ 15 عاما ، حيث دشنت مركز خاص بها بمركز البحوث المصرية بالإسماعيلية ومنذ وقتها تحاول إنتاج غذاء صحى عن طريق إعادة التدوير للمخلفات الزراعية ولديها براءة اختراع في هذا المشروع.

وأشارت مديرة شركة رامسكو للقرى البيئة ، فى كلمة مسجلة لها على هامش مشاركتها فى مؤتمر المناخ Cop27 ، بمدينة شرم الشيخ مؤخرا ، إلى أنها لديها براءة اختراع أيضا فى ماكينة الفحم الأخضر ، وهى إحدى الطرق الوحيدة للقضاء على الانبعاث الحرارى والتقليل من أثاره وتحسين التربة.

وأضافت أن هذا المشروع تعمل من خلاله 30 سيدة كعاملات باليومية ، لافتا إلى أنها تسعى إلى التوسع فى هذا المشروع فى أفريقيا بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وأشارت الى أن أكثر فئة مهمشة هى الفلاحات فى القرى وهو ما يحتم ضرورة العمل على تحسين معيشتهم وهو ما يساهم فيه هذا المشروع من خلال تدريب الفلاحات على هذه الطريقة فى الزراعة والتى تساعد فى الوصول إلى الاقتصاد الأخضر والتقليل من استهلاك المياه ، لافته إلى أن كل ط يتم وضعه من خلال هذه الماكينة تقلل نسبة ثانى أكسيد الكربون بالجو بمعدل 2.5 ٪ ، قائلة: لدينا الحلول للقضاء على تأثيرات التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائى .

وأكدت أن المرأة هى أكثر الفئات التى تعانى من تأثيرات التغيرات المناخية خاصة وأن ما يقرب من 40٪ ل 80٪ من الإنتاج الزراعى من المرأة ، مضيفة أن أكثر عقبة تواجه المرأة هى أزمة تغير المناخ خاصة وأنها لا تستطيع الحصول على قروض للاتجاه لزراعة آمنة ولم تمتلك أراضى أيضا وهو ما يجعل تمكن السيدات للحصول على قروض متناهية الصغر وتملكهن الأراضى الزراعية أمر فى غاية الأهمية.

وأشادت بفعاليات يوم المرأة بمؤتمر المناخ وحجم المجهود الذى بذل فى هذا اليوم مما يدعو للفخر ، لافته إلى أن شرم الشيخ أصبحت تفوق العديد من المدن العالمية وتليق بالجمهورية الجديدة ، مشيدة أيضا بجناح المجلس القومى للمرأة بالمؤتمر والمنتجات التى عرضها السيدات كونها تعكس مدى البراعة والاحترافية التى تتمتع بها المرأة .





وكان المجلس القومى للمرأة، قد شارك بجناح خاص، في الـمنطقة الخضراء Green Zone، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ

وجناح المجلس تضمن عرض لمنتجات صديقة للبيئة ل 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب 5000 قطعة.



كما تضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك و حقائب شبكية وخشبية ، و كوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثى مصرى ، وخداديات قماشية ومن الكتان ، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمه بخامات اخرى منها الخوص والبامبو والخيش ، ومنتجات قماشية مطرزة يدوياً ، ومنتجات جلدية طبيعية ، ومنتجات قطنية ومن الصوف ، و قطع ديكور خشبية مستوحاه من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للديكور الداخلى ، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثى مصرى ، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاه من التراث المصرى ، وسجاد مستوحى من التراث ، و حلى من الفضة ومنتجات اخرى مطعمه بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية ، و حلى صنعت من النحاس واخرى صنعت من الفضة ، ومنتجات شمعة للإضاءة ، و منتجات من أقمشة الجينز التى تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية.