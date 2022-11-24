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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|عادة شائعة تزيد من الإصابة بـ الفيروس المخلوي.. دنيا بطمة تثير الجدل بنفس ملابس هيفاء وهبي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

دنيا بطمة تثير الجدل بنفس ملابس هيفاء وهبي| مين أحلي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة دنيا بطمة، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

عادة شائعة تزيد من الإصابة بـ الفيروس المخلوي… خبير مناعة يحذر

قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن القبلات ربما تنقل عدة أمراض قد تنقل القبلات بعض البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض، يمكن أن تنتشر البكتيريا والفيروسات من لعاب أو دم شخص إلى آخر عن طريق القبلات.

سعر فستان شقيقة محمد سامي يثير الجدل على السوشيال ميديا| مش هتصدق

حرصت الفنانة ريم شقيقة المخرج محمد سامي على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة.

 

أمينة شلباية تعلق على إطلالات ختام مهرجان القاهرة وتنتقد هذه الفساتين|شاهد

 

لفتت الكثير من نجمات الفن و المشاهير مساء أمس، وذلك خلال مشاركتهن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44.
تنوعت فساتين و إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بين الأزياء الجريئة و الأنيقة والمميزة أيضا.

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دنيا بطمة تثير الجدل بنفس ملابس هيفاء وهبي| مين أحلى

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