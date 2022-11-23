الموسيقار صلاح الشرنوبي يكشف الفارق بين الفنانين اللبنانيين والمصريين.. فيديو

قال الموسيقار صلاح الشرنوبي، إنّه تعاون مع فنانين لبنانيين كثر مثل جورج وسوف وراغب علامة، موضحًا: "كلهم كانوا حابين يتعاملوا معايا بسبب نجاحاتها، والنجاح بيجيب نجاح وثقة، كلهم كانوا بيفكروا بنفس الشكل، تعاونت أيضا مع نوال الزغبي وباسكال مشعلاني وديانا حداد ووليد توفيق ووديع الصافي".

وأضاف الشرنوبي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: "اللبنانيون فيهم شيء من الذكاء الاجتماعي، وربما يكون هذا الأمر قليل بعض الشيء لدى الفنانين المصريين، عموما احنا مش بنتكلم عن اختلافات جوهرية لكنها بسيطة".

وتطرق، إلى الحديث عن أغنية مغرم يا ليل للمطرب راغب علامة، قائلا: "الأغنية دي كانت لفارس، حميد الشاعري كان بيعمله الشغل بتاعه، فركنها، وكان حميد شايف إنها مش هتليق على فارس، ولما اتركنت شوية كنت قاعد مع راغب علامة وسمعته أكتر من حاجة، وبعدين سمعته الأغنية دي ووافق عليها"، مشيرًا إلى أنه يدعم الاتجاه الجديد للفن الذي يقدمه راغب علامة: "هو فنان ذكي ويعرف من أين تؤكل الكتف، يغني بشكل مميز للغاية، ولديه أغاني مميزة للغاية، والأغاني الأخيرة رائعة أيضا".