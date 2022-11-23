ولا ملايين الدولارات | لميس جابر : هذه أكبر دعاية سياحية لمصر

قالت الدكتور لميس جابر،الروائية والكاتبة الصحفية ، إنه سنظل نتحدث عن مكاسب مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ لفترة طويلة جدا خاصة وان الناس العادية فى الشارع تعلم قيمة ما حدث والاهم الترويج السياحي الذي تم لمصر فى مؤتمر المناخ.

وأضافت " جابر "خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC" " اليوم الاربعاء ، أن التنظيم الراقى والكبير للدولة المصرية يدل على ريادتها فى التنظيم وفخر لكل مصري بإستضافة مثل هذه المؤتمرات العالمية الكبيرة ، حيث لو الآلاف المؤلفة التى حضرت الى شرم الشيخ أرسلت صورة عن مصر وجمالها ستكون أكبر دعاية لها سياحيًا ولا ملايين الدولارات تعمل مثل هذه الدعاية لمصر ، فضلاً عن الملايين التى رأت المؤتمر وتابعته من خلال الشاشات الفضائية من جميع الدول العربية والأوروبية .

وتابعت :" تنظيم مؤتمر بهذا الحجم الكبير صعب جدا في ظل العدد الهائل من الناس التي حضرت المؤتمر ، معلمت ان مجموعة من الشباب في البرنامج الرئاسي ومعهم متطوعين كلهم شباب والذي قاموا بتنظيم المؤتمر من الالف الى الياء واصفة بأنها كانت مشرفة وفخر للمصريين".