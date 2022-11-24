أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لدينا أسود قوية في الجيش المصري.. الأرصاد: دقة تنبؤات الهيئة آخر 10 سنوات تتجاوز الـ95 %

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى : لدينا رجال وأسود قوية في الجيش المصري | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع طلبات القوات المسلحة يتم تلبيتها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الجيش المصري لا يعتدي على أحد.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصري يمتلك الكثير من الأشياء المميزة، وأصبح لدينا قطع حديثة، وأصبح لدينا التصنيع.

الأرصاد: دقة تنبؤات الهيئة آخر 10 سنوات تتجاوز الـ95 %

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أنشئت 1929، ورغم ذلك لا يوجد قانون ينظم عمل الهيئة، مشيرة إلى أن الهدف من مشروع قانون هيئة الأرصاد هو الابتعاد عن الشائعات والبلبلة وإثارة الرعب بين المواطنين، من خلال محاسبة من يثير أي شائعات حول حالة الطقس.

وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن القانون الجديد ينظم عمل هيئة الأرصاد الجوية، ويمنع غير المتخصصين في الحديث عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن حديث غير المتخصصين يضلل المواطنين ويرهبهم بصورة كبيرة.

وزير الأوقاف : الفكر الوسطي يسود المساجد بدعم الرئيس السيسي .. فيديو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية والشعب المصري لفظ الجماعة الإرهابية ولم يعد أحد يثق بهم ، لذلك «مفيش زاوية أو مسجد حدث فيه مخالفة مع دعوات الجماعة الإرهابية في 11 11».

وأضاف وزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم عمارة المساجد وتجديد الخطاب الديني، لافتا إلى أن الفكر الوسطي يسود المساجد بدعم الرئيس السيسي.

الحاجة هانم تنهار بالبكاء على الهواء: ابنى ومراته ضربوني بالشبشب وأنا مريضة|فيديو

بكت الحاجة هانم الأم التي طردها ابنها وزوجته طمعا في الميراث، قائلة: «أنا قاعدة في الشارع رغم ان عندي بيت 5 أدوار، واستأجرت شقة مافيهاش كراسي ولا سراير، ونايمة على البطانية فقط».

وقالت الحاجة هانم، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد2»، إن ابني وزوجته ضربوني بالشبشب وأنا مريضة بالضغط والسكر وأبلغ من العمر 76 عاما».

الأرز بـ 10.5.. خبر سار للمصريين بعد ثلاثة أيام | فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن يوم الأحد المقبل آخر مهلة لـ الفلاحين والتجار، الذين يخزنون محصول الأرز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن كل فدان ينتج حوالى 4 أطنان، و الوزارة تشتري طنا واحدا فقط، من الفلاح، وذلك من أجل توفير السلع التموينية.

هل يحق لمزدوج الجنسية الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. الجمارك توضح

قال على جلال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، إن المصلحة أطلقت المنصة الخاصة بشراء المصريين في الخارج لسيارات معفاة من الضرائب خلال 15 نوفمبر، ووصل عدد المسجلين إلى 19700 حساب مسجل.

ولفت “علي جلال” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” إلى أن هناك 1700 شخصا صدر لهم أمر دفع، بإجمالى قيمة 25 مليون و800 ألف دولار، وتم تحويل 75 أمر دفع بقيمة 1.3 مليون دولار حتى الآن، مشددا على أن المصلحة تتلقى يوميا عدد كبير من الاستفسارات الخاصة بالحساب البنكي وآليات التوثيق والاعتماد.

تراجع أسعار البيض | خبر مهم من اتحاد منتجي الدواجن .. فيديو

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، أن هناك توافرا في الأعلاف.

مضيفاً أن هناك تراجعا في أسعار البيض، و إكتفاء ذاتي منه ،و الدواجن، وهذا يخضع للعرض و الطلب.

صندوق مكافحة الإدمان: 136 ألف حالة ترددت على مراكز العلاج خلال 2022

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات التخليقية الكيميائية انتشرت بصورة كبيرة في فترة جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه النوعية من المخدرات ظهرت مؤخرًا وهي الأخطر على البشرية واختصرت بشكل كبير رحلة الإدمان من التجربة الأولى فالإدمان المباشر.

وأضاف الكتامي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن متعاطي المخدرات التخليقية عنيف وعدواني ويعاني من الهلوسة ويمثل خطورة على نفسه وعلى مجتمعه، مشيرًا إلى أنه خلال الـ10 شهور الأولى من عام 2022 بلغت عدد الحالات التي ترددت على مراكز علاج الإدمان 136 ألف حالة.

مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بالمستهلك

قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية تعني تحويل الفواتير الورقية إلى أخرى إلكترونية، يتم تسجيلها بشكل فوري لدى مصلحة الضرائب، وتم تطبيق المنظومة تجريبيا منذ عام 2020، وتمت على عدد صغير من الممولين والشركات.

وأضافت "رشا عبد العال" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم تطيبق أول مرحلة إلزامية للمنظومة خلال شهر نوفمبر عام2020، مشيرة إلى أن المنظومة تم إطلاقها على 8 مراحل.

مصر تتحول إلى مركز عالمي لتصدير الطاقة النظيفة بفضل الهيدروجين الأخضر.. فيديو

الت داليا سمير، العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر، إن الهيدروجين الأخضر ينتج من الكهرباء النظيفة والمتجددة، مشددة على أن إنتاج الهيدروجين الأخضر لا ينتج عنه أي انبعاثات كربونية.

وأضافت "داليا سمير" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، عند احتراق الهيدروجين الأخضر يتحول إلى بخار ماء، متابعة: مصر تمتلك العديد من المقومات الطبيعية الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.