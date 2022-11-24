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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

صدى البلد

يُقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر.

ويتأثر سعر الذهب برفع سعر الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي ما يجعل أصحاب الذهب يقومون ببيع المعدن الأصفر والاستفادة منه بعد وضع قيمته المالية في البنوك؛ والاستفادة بالفائدة المرتفعة؛ الأمر الذي يُساهم في انخفاض سعره عالميًا.

وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 30 جنيها.. ويعود ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى العديد من الأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار والذي يؤثر على سعر الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب بالمصنعية

 سعر الذهب بالمصنعية يختلف من شكل إلى آخر ومن عيار إلى آخر ومن محل إلى آخر، لكن في العموم يتراوح سعر مصنعية الذهب بين 3 إلى 7% من قيمة جرام الذهب .

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار  24 الأعلى سعرا 1551 جنيهًا للبيع و1558 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم إلى نحو 1424 جنيهًا للبيع و1430 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1360 جنيهًا للبيع و1366 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1161 جنيهًا للبيع و1170 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجّل سعر الأونصة 47.6 ألف جنيه للبيع و47.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 10.72 ألف جنيه للبيع و10.68 ألف جنيه للشراء.

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