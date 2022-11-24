الضرائب: التسجيل في المنظومة الإلكترونية لا يستلزم أي مصروفات أو رسوم

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية بديل للورقية، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من تنفيذه منذ نوفمبر 2020.



وأضاف "فؤاد" في حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء "المطلوب من الممولين التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وليسوا مطالبين بإصدار الفاتورة حاليًا".

وتابع "التسجيل في المنظومة الإلكترونية لا يستلزم أي مصروفات أو رسوم وبداية الرقمنة ستساعد الطبيب، وجاهزون تمامًا لإعطاء إرشادات لجميع الممولين ومصر تتحول إلى الرقمنة".