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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضرى يستعيد ذكرياته فى كأس العالم روسيا 2018 .. شاهد

صدى البلد

استعاد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ذكرياته فى كاس العالم فى روسيا عام 2018 بنشر صورة له من مبارة المنتخب المصرى امام منتخب السعودية . 

 

وعلق عصام الحضرى على الصورة قائلا  “ كاس العالم  ”. 

 

و هنأ الحساب الرسمي «للفيفا» عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، كأكبر لاعب سنًا مشاركةً في المونديال على مر التاريخ.

وكتب الحساب الرسمي لكأس العالم عبر تويتر تغريدة أشاد بها بنجم منتخب مصر السابق مع عرض بعض اللقطات للتسديدات التي تصدى لها الحضري قائلًا: «صنع التاريخ في روسيا 2018 وكتب اسمه بحروف من ذهب».

وأضاف الحساب تغريدته: «أكبر لاعب في تاريخ بطولات كأس العالم FIFA عربي مصري واسمه عصام الحضري».

مصر منتخب السعودية روسيا منتخب مصر عصام الحضري المونديال

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