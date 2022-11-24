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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنت مجنون.. المطرب أبو يكشف رد فعل أسرته من دخوله مجال الغناء

صدى البلد

حل المطرب أبو ضيفا ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، وتحدث عن سبب تسميته وحياته قبل دخوله مجال الفن والغناء.

 

وقال "أبو" إنه قرر ترك العمل وهو في سن الـ 32 عام، ليشارك في مجال الفن والغناء، متابعا:"مديري لما عرف قال لي إني مجنون".

 

واسترسل:"كنت شاطر في عملى السابق ومرتبي كويس وكنت على وشك ترقية، ولكن قررت تركه دخول مجال الغناء والتلحين".

 

وأكمل:" محدش عرف بقرار الاستقالة، ولكن لما والدتي عرفت، قالت لي اعمل اللي انت عايزة"، متابعا:" والدي قال لي انت مجنون محدش في العيلة بيلحن أو يغني".

 

وأضاف:" شقيقي هو صاحب عمرى وكان خايف عليا في الأول  ويقول لى بلاش ولكنه كان دائما داعما لى".
 

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