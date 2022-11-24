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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: السعودية عملت عظمة في المونديال ..والمغرب تأثر برحيل خليلوزيتش.. فيديو

صدى البلد

 

أشاد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، بالمستوي الذي ظهر به منتخب السعودية في مونديال قطر 2022.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب السعودية نجح في تحقيق الفوز على الأرجنتين، بمستوي متميز، نال إعجاب الجميع، قائلاً «السعودية عملت عظمة وخصوصاً في الدفاع».

وتابع ضياء السيد، أن منتخب السعودية يملك حارس مرمي متميز وهو محمد العويس واستطاع الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

مباراة السعودية وبولندا..

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وعن المباراة المقبلة للسعودية أمام بولندا، توقع ضياء السيد، أن منتخب السعودية قادر على التأهل لدور الـ16 من البطولة، وأن الفوز على الأرجنتين منح السعودية دفعة كبيرة في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة في المونديال».

وواصل ضياء السيد، أن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، نجح في إعداد جيل متميز من اللاعبين قادر على تحقيق البطولات.

وعن تعادل منتخب تونس أمام الدنمارك، قال ضياء السيد «نتيجة المباراة عادلة للمنتخبين»، مؤكداً أن منتخب تونس يفتقد للمهاجم الصريح.
وأشار ضياء السيد إلى أن منتخب المغرب أهدر فوز مستحق أمام كرواتيا، مؤكداً أن رحيل وحيد خليلوزيتش أثر على منتخب المغرب، مضيفاً أن المدير الفني الحالي أقل فنياً من الصربي وحيد خليلوزيتش.

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