ضياء السيد: فترة كيروش الأفضل لمنتخب مصر.. فيديو

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن غياب التوفيق حرم مصر من المشاركة في مونديال قطر بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة في التصفيات.



وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قدم كل ما وسعه خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وأن فترة البرتغالي كيروش أفضل فترة لمنتخب مصر.



وواصل ضياء السيد، أن الاستقرار الفني هو سر تأهل منتخب السنغال لكأس العالم على حساب منتخب مصر.

وتابع ضياء السيد، غياب التخطيط وراء عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم، بسبب كثرة تغير الأجهزة الفنية، مؤكدًا الإصلاح ليس المدرب فقط.

هناك خلل في اتحاد الكرة..



وأكد ضياء السيد، أن لا يوجد تخطيط لمستقبل منتخب مصر وهناك خلل في إدارة تنظيم المدربين، متسائلًا اتحاد الكرة أبلغنا أن هناك مشروع البرتغالي فيتوريا سيفيد كرة القدم المصرية حتى الآن لا أحد يعرف ما هو المشروع.



وأشار ضياء السيد، إلى أن فرص منتخب مصر كبيرة في المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال.



وعن خسارة كيروش مع إيران بسداسية أمام إنجلترا، قال ضياء السيد «كيروش لم يحسن اختياره في عرض تولي تدريب منتخب إيران بعد رحيله عن منتخب مصر».



