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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فايق: لو طبقوا احتساب الوقت الضائع الهاني سليمان هيخلينا نلعب على يومين

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى التدوينات القصيرة “ تويتر ” . 

 

وكتب ابراهيم فايق “ متخيل مثلا لو طبقوا موضوع احتساب الوقت الضايع ده.. الهاني سليمان هيخلينا نلعب الماتشات على يومين .. نبدأ العصر نخلص العشا تاني يوم ”.

و كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن كواليس اختيار روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول لقيادة الفراعنة.

وأكد فايق في تصريحات عبر أثير ميجا اف ام أن اتحاد الكرة أسند الملف كاملا لـ حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد باعتباره لاعب كرة سابق مشددا أن حازم إمام اختار المدرب بقراره الشخصي فقط.

 

وأضاف أن فيتوريا حتي الآن نجح في تطوير أداء المنتخب وتقديم الكره التي يطالب بها الجمهور المصري وهي الكرة الهجومية مشددا أن فيتوريا قبل مواجهة بلجيكا كان لديه إصرار شديد علي الفوز وتقديم أداء جيد.

وتابع أن جميع لاعبي المنتخب اشادوا بأداء فيتوريا خلال المران بالاضافه لقدرته علي قراءه المباريات بشكل جيد.

 

وأكمل أن القاره الافريقيه لديهم افضل لاعبين علي مستوي العالم مشددا أن منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم ٢٠١٨ جميع لاعبيه من أصول أفريقية.

مصر فرنسا اتحاد الكرة الهاني سليمان منتخب فرنسا

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