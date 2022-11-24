رئيس نادي أسوان يهدد بالانسحاب من بطولة الدوري بسبب أخطاء التحكيم.. فيديو

أكد المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراة فيوتشر، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، مهددا بالانسحاب من بطولة الدوري في حالة تكرار أخطاء التحكيم.



وأضاف المستشار الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أن غياب الحكم المصري عن المشاركة في كأس العالم المقامة حاليًا بقطر يؤكد ضعف المنظومة التحكيمية.



وواصل المستشار الشافعي: النادي أصدر بيانا بشأن أخطاء التحكيم، مؤكدًا أن في حالة تكرار تلك الأخطاء فسينسحب الفريق من بطولة الدوري.



وتابع الشافعي، أن نادي أسوان سيتقدم بشكوى رسمية اليوم لرابطة الأندية التي تدير البطولة بسبب أخطاء الحكام.



