هشام يكن: المنتخبات العربية استمدت الروح القتالية من انتصار السعودية

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن منتخب ألمانيا تعامل بتعالٍ واضح في الشوط الثاني أمام اليابان، ولذلك خسر اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "منتخب السعودية قدم مباراة كبيرة وجميلة أمام الأرجنتين، اللاعب السعودي استفاد من تطبيق الاحتراف، وأصبحوا منظمين بدرجة كبيرة، وقدموا أداء رائع في المباراة الأولى لهم بالمونديال".

السعودية والارجنتين..

وأضاف: "كان من الطبيعي أن تقع السعودية نفسيا بعدما استقبلت هدفا، ولكن حدث عكس ذلك، اللاعبون انتفضوا في الشوط الثاني، وقدموا أداءً رائعًا وفازوا باللقاء، وما حدث انعكس على باقي المنتخبات العربية، خصوصا تونس والمغرب في مبارياتهم الأولى".

وواصل: "الفرق العربية لعبت بروح قتالية، سواء تونس أمام الدنمارك، أو المغرب ضد كرواتيا، هناك شئ إيجابي وهو عدم الخوف من الفرق الكبيرة".