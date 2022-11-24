عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينيسيوس يعلن استعداداته لمباراة البرازيل أمام صربيا في كأس العالم

صدى البلد

وجه فينيسيوس جونيور ، لاعب منتخب البرازيل رسالة لـ جمهوره قبل مواجهة منتخب صربيا اليوم فى كاس العالم ونشر صورة له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

 

وكتب فينيسيوس  “ 22 عامًا من الانتظار والأحلام والعمل! جاهز أكثر من أي وقت مضى! دعنا نذهب معاً من أجل الهكساء  ”. 

 

و توقع المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، بطل كأس العالم  2022.

 

وقال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، خلال حواره  مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "أتوقع البرازيل أو إنجلترا أو فرنسا"، متابعا: "إنجلترا صاحبة  أقوى دوري في العالم، ولديها ذخيرة كبيرة من اللاعبين".

 

وأضاف: "فرنسا فريق كبير ولديها أفضل مدرسة كرة في العالم"، لافتا: " استبعد الأرجنتين لأن دفاعها سيئ وألمانيا من الممكن أن تصل لقبل النهائي".

فرنسا البرازيل المانيا الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

ترشيحاتنا

سعر فستان شقيقة محمد سامي يثير الجدل على السوشيال ميديا

لماذا نُخرج الزكاة طالما ندفع الضرائب للدولة ؟ علي جمعة يرد

العراق يعزز قواته الحدودية لوقف خروقات تركيا وإيران

طليقها أكد المعلومة.. اعتزال عبلة كامل للفن يحدث جدلا

أوكرانيا تعلن إسقاط 51 من 67 صاروخا أطلقته روسيا

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أمان للبشر.. شاب يتناول السمك الزينة يثير الجدل على السوشيال ميديا

ممنوع غلي الرأس هنا.. نقش غامض كالسحر في مدينة مصرية قديمة

بفستان جريء.. أبنة محمود حميدة تثير ضجة في ختام مهرجان القاهرة|شاهد

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ