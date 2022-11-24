فينيسيوس يعلن استعداداته لمباراة البرازيل أمام صربيا في كأس العالم

وجه فينيسيوس جونيور ، لاعب منتخب البرازيل رسالة لـ جمهوره قبل مواجهة منتخب صربيا اليوم فى كاس العالم ونشر صورة له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

وكتب فينيسيوس “ 22 عامًا من الانتظار والأحلام والعمل! جاهز أكثر من أي وقت مضى! دعنا نذهب معاً من أجل الهكساء ”.

و توقع المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، بطل كأس العالم 2022.

وقال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "أتوقع البرازيل أو إنجلترا أو فرنسا"، متابعا: "إنجلترا صاحبة أقوى دوري في العالم، ولديها ذخيرة كبيرة من اللاعبين".

وأضاف: "فرنسا فريق كبير ولديها أفضل مدرسة كرة في العالم"، لافتا: " استبعد الأرجنتين لأن دفاعها سيئ وألمانيا من الممكن أن تصل لقبل النهائي".