انخفاض كبير في سعر الدولار العالمي

انخفض الدولار الأمريكي أمام جميع العملات مساء الأربعاء مع متابعة المستثمرين البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تظهر تدهور أوضاع الأعمال، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

و ارتفع اليورو 0.6%أمام الدولار إلى 1.0362 دولار في طريقه لتسجيل مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وانخفض الدولار 0.8%، أمام الين إلى 140.155 ين، فيما قفز الجنيه الاسترليني الأربعاء مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي المترنح بعد بيانات أولية أفضل من المتوقع للنشاط الاقتصادي البريطاني برغم أنها أظهرت انكماشا.

وارتفع الاسترليني في أحدث تداولاته 1.14% إلى 1.2018 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما رفع البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة بقدر قياسي رغم تحذيرات من أن الاقتصاد قد يقضي عامًا كاملاً في ركود.

الذهب يرتفع

شهدت أسعار الذهب العالمية، مساء أمس الأربعاء، ارتفاعًا كبيرً ففي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 5.70 دولار أو 0.3% إلى 1745.60 دولار للأونصة.

وتلقى المعدن الأصفر دعمًا من ضعف الدولار الأمريكي الذي تراجع بنحو 0.9%، الأمر الذي يساعد في زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

إبطاء وتيرة زيادة الفائدة

في سياق متصل، أجمع أغلب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على إمكانية إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في وقت قريب وفقاً لما أظهره محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الصادر مساء أمس.

ورأت غالبية كبيرة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع الذي عُقِد في الأول والثاني من نوفمبر الجاري، أنه "سيكون من المناسب قريبًا" إبطاء وتيرة الزيادات. يدعم ذلك التوجه احتمال قيام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب في ديسمبر.

يأتي محضر الاجتماع أمس ليعطي فرصة للأسواق لالتقاط أنفاسها، بعد سلسلة من زيادة أسعار الفائدة، كان آخرها قيام البنك في 2 نوفمبر برفع السعر بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3.75% إلى 4%..