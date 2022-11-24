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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفذها وزارة الشباب بسيناء.. أنشطة لاكتشاف وتنمية المواهب للنشء والأجيال الشابة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة،  مجموعة متنوعة من الأنشطة الشبابية والرياضية في مراكز شباب محافظة شمال سيناء، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب ورعايتها وتقديم خدماتها للنشء والأجيال الشابة، ضمن تكليفات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية، التي توليها الوزارة كل الدعم والرعاية في الوقت الراهن في اطار توجيهات القيادة السياسية.
وفي هذا الصدد..  بحث مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة ، مع أعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة شمال سيناء ،الخطة التدريبية للمكتب في محافظة شمال سيناء،  خلال الفترة القادمة و دراسة اختيار و تدريب بعض النماذج المتميزة خلال الدورة التدريبية التي اقيمت خلال الايام السابقة .

وذلك بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب مستشار وزير الشباب والرياضة للمناطق الحدودية بالمدينة الشبابية بالعريش، وذلك بالتنسيق مع إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة. 


التحديات التي تواجه الشباب 

 

وتمت مناقشة الموضوعات والتحديات التي تواجه شباب المحافظة لوضع مادة علمية وخطة شاملة تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم لتنمية مهاراتهم طبقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد تقرر الاستمرار في توعية الشباب لاستخدام المنصة الوطنية للشباب "كياني" والتي ستتيح لهم الفرصة للمشاركة في الانشطة والفعاليات والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للشباب بمحافظة شمال سيناء. 
 

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