أخبار السوشيال: نيمار يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة البرازيل فى كأس العالم.. والحضرى يستعيد ذكرياته فى مونديال روسيا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

استعاد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ذكرياته فى كاس العالم فى روسيا عام 2018 بنشر صورة له من مبارة المنتخب المصرى امام منتخب السعودية .

ودع الفنان اسر ياسين ، مساعده الذى توفى منذ 3 اسابيع ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

نشر الإعلامي إبراهيم فايق ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى التدوينات القصيرة “ تويتر ” .

وجه نيمار ، لاعب منتخب البرازيل ، رسالة لـ جمهوره ونشر عدة صور له بقميص منتخب بلاده وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك .