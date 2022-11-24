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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال: نيمار يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة البرازيل فى كأس العالم.. والحضرى يستعيد ذكرياته فى مونديال روسيا

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

عصام الحضرى يستعيد ذكرياته فى كأس العالم روسيا 2018 .. شاهد

 

استعاد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، ذكرياته فى كاس العالم فى روسيا عام 2018 بنشر صورة له من مبارة المنتخب المصرى امام منتخب السعودية . 

 

قصته فيها عِبر حياتية غير طبيعية.. أسر ياسين يودع مساعده

 

ودع الفنان اسر ياسين ، مساعده الذى توفى منذ 3 اسابيع ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  “ فيسبوك ” . 

 

فايق: لو طبقوا احتساب الوقت الضائع الهاني سليمان هيخلينا نلعب على يومين

 

نشر الإعلامي إبراهيم فايق ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى التدوينات القصيرة “ تويتر ” . 

 

ليس احتقارا لمنافسيك.. نيمار يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة البرازيل فى كأس العالم|شاهد

وجه نيمار ، لاعب منتخب البرازيل ، رسالة لـ جمهوره ونشر عدة صور له بقميص منتخب بلاده وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك . 

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