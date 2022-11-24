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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا: لا أسعى لتدريب الزمالك والأهلي فريق عظيم مثل الريال

فينجادا
فينجادا

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه ليس لديه أي طموح لتدريب الفريق الأبيض مرة أخرى.

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وقال فينجادا، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «ليس لدي أي طموح لتدريب فريق الزمالك مجددًا أو أي شئ في عالم الكرة، أنا شخص واقعي ومتواجد حاليًا في البرتغال برفقة أسرتي».

وعن أسباب عدم توليه تدريب الأهلي، قال: «هناك تفاصيل صغيرة منعتني من تدريب الأهلي، حيث رفض مسؤولي القلعة الحمراء الموافقة على طلبي باستقدام مدرب أحمال برتغالي ليكون معي ضمن الجهاز المعاون، لذلك فشلت المفاوضات».

واختنم فينجادا تصريحاته قائلًا: «الأهلي مثل  ريال مدريد وفريق عظيم».

نيلو فينجادا نادي الزمالك البرتغال الزمالك الأهلى

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