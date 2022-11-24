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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة زملائه.. كهربا يشارك متابعيه صورًا من المران .. شاهد

صدى البلد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا أثناء المران بالنادي الأهلي برفقة زملائه، مما نال إعجاب متابعيه.

وكان قد أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه تواصل مع مسئولي نادي الزمالك، للحديث معهم بشأن ملف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “مسئولون في الزمالك تحدّثوا معي بشأن ملف كهربا وأكدوا أن هناك 4 حسابات بنكية أخرى بخلاف المحجوز عليه”.

وأضاف: “كلام مسئولي الزمالك أن الغرامة تضامنية بين كهربا ونادي ديبورتيفو أفيش، فبما إن النادي البرتغالي غير موجود، فأصبح اللاعب مطالبًا بتسديد الغرامة المالية كاملة، ولذلك كان علينا طرح وجهة النظر الأخرى”.

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