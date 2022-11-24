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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزيز الشراكة بين مصر والعراق فى مختلف أنشطة النقل الجوى.. تفاصيل

وزير الطيران مع وزير
وزير الطيران مع وزير النقل العراقي


 

استقبل  الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوزارة، وزير النقل العراقي رزاق  السعداوي، والوفد المرافق له حيث بحث الوزيران آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى بحضور السفير أحمد نايف الدليميّ سفير جمهورية العراق في القاهرة ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس بالوزير العراقى مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات وخاصة فى مجال النقل الجوي، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة العراق الشقيقة فى مجال التدريب والصيانة وعمرة الطائرات بالتعاون بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات والإمكانات ونقل الخبرات المصرية بما يساعد في إقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما فى مجال النقل الجوى .

ومن جانبه أعرب وزير النقل العراقي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر وتقديره للتعاون المتميز والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني المصرى لقطاع النقل الجوى العراقى مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، وأن جمهورية مصر العربية تعد شريكا أساسيا فى مساندة دولة العراق فى مجال النقل الجوى متطلعاً لمزيد من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين .

كما أشاد بالدور الريادي والطفرة التنموية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة وبخاصة قطاع الطيران المدني.

 

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