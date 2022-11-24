إصابة أب وأبنائه الثلاثة إثر انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

أصبب أب وأبناءه الثلاثة اليوم الخميس إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بجوار الوحدة الصحية بقرية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بجوار الوحدة الصحية بقرية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أسفر عن إصابة أب وأبناءه الثلاثة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.