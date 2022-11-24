عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة أب وأبنائه الثلاثة إثر انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصبب أب وأبناءه الثلاثة اليوم الخميس إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بجوار الوحدة الصحية بقرية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

توفير 200 فرصة عمل برواتب تصل إلي 3400 جنيه في بني سويف

لعدم انضباط المدرسة إحالة مدير للتحقيق بسمسطا جنوب بني سويف


تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بجوار الوحدة الصحية بقرية بياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أسفر عن إصابة أب وأبناءه الثلاثة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 

وزير الداخلية بني سويف مساعد وزير الداخلية مدينة بني سويف غرفة عمليات فرصة عمل ساعد وزير الداخلية الاسعافات الاولية الوحده الصحيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة غير أخلاقية

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

نجم الزمالك يتلقى عرضًا من أحد أندية القمة بالبرتغال |خاص

ترشيحاتنا

اعتدى عليها في غرفة تبديل ملابس .. كاتبة تقاضي ترامب أمام المحكمة

سيجارة حشيش تتسبب في دهس سائق لـ10 من عائلة واحدة.. تفاصيل

قرار جديد من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

تبدأ من 1000 جنيه.. رسوم ترخيص المحال العامة والمستندات المطلوبة بالقانون الجديد

ذكر يجلب لك مليون حسنة.. بكلمة واحدة لا تغفلها

موقف غريب .. خطط ماكرون بشأن الناتو تشعل أزمة مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء أنغام للعملية.. طبيب يكشف سبب استئصال الرحم

بعد كورونا .. اكتشاف فيروس جديد قاتل في بلدان أفريقية ودراسة تستكشف

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

فيديو

لا صحة للشائعات .. طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة | فيديو جراف

تفاصيل طرح 1284 وحدة في 9 محافظات تابعة للإسكان

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ