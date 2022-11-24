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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. وكالة الفضاء الأوروبية تضم لفريقها رائدا بإعاقة جسدية

رائد فضاء
رائد فضاء

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، في خطوة هي الأولى من نوعها، رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمته إلى فريقها، ضمن مجموعة جديدة من الرواد الذين تم اختيارهم لينضموا إلى الفريق.


جون ما كفال هو بريطاني ولاعب بارالمبي سابق يبلغ من العمر 41 عاماً، فقد ساقه اليمنى في حادث عندما كان في التاسعة عشرة من عمره في حادث دراجة نارية.


سيتبع ماكفال مساراً مختلفاً عن مسار رواد الفضاء الخمسة الجدد. وسيشارك في دراسة جدوى من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة من خلال استكشاف ما إذا كانت الإعاقة الجسدية ستحد من فرصة السفر إلى الفضاء.

 

المركبة الفضائية

تسعى دراسة الجدوى، التي ستستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات، إلى فهم العقبات الأساسية التي تواجه رواد الفضاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك كيف يمكن أن تؤثر الإعاقة الجسدية على التدريب، وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات على بدلة الفضاء أو المركبة الفضائية.

وكالة الفضاء ذوي الاحتياجات الخاصة رائد فضاء الاحتياجات دراسة جدوى

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