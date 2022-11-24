وزير القوى العاملة يشهد مراسم توقيع اتفاقية لحفظ حقوق 1200 عامل بـ"النيل للإنشاء والرصف"

شهد وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف "الصادر قرار بتصفيتها من الجمعية العمومية غير العادية في 16 فبراير الماضي"،والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل.

ونصت الاتفاقية على صرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح الشركة، وشملت التعويضات صرف مكافأة نهاية الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الأجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الاحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في أعمال التصفية ، مع إمكانية نقل البعض الآخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ،وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها، واحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها،إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.

حضر توقيع الاتفاقية اللواء عادل صلاح ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وعبد الناصر بكر أحمد الامين العام للنقابة العامة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة، وهشام سيف رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة، والدكتور أحمد عبدالهادي المصفي القانوني ممثلا شركة النيل ،وأيمن عبد العزيز المستشار القانوني للنقابة العامة، وخالد محمد مرسي بصفته ممثلا عن العاملين بالشركة .

وألزمت الاتفاقية شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، بموجب الاتفاقية الموقعة، وموافقة الشركة القابضة بإلغاء كافة قرارات الإعارة الصادرة لبعض العاملين ،ويحل محلها قرارات نقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة والجهات التابعة لوزارة النقل،وصرف باقي مستحقات كافة العاملين بالشركة والصادر بها حكم التحكيم ، وذلك بعد حصر ما تم صرفه من هذه المبالغ للعاملين بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ صدور قرار التصفية.

ونصت الاتفاقية على استحقاق العاملين المنتهية خدمتهم تعويض بواقع شهرين على الأجر الشامل ، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية وفقا للأجر الأخير الذي تقاضاه العاملون مضافاً إليه مكافأة نهاية خدمة بواقع 15 يوماً عن كل سنة خدمة فعلية على الأجر الأساسي، ومهلة إخطار بواقع شهرين لمن لم تتجاوز خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تتجاوز مدة خدمتهم عشر سنوات، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة وبحد أقصى ١٢ شهرا ، طبقا لما يتم حصره من واقع سجلات الشركة،وصرف التعويضات، ومهلة الإخطار، ورصيد الإجازات للعاملين بالشركة.

ويستثنى العاملون المنقولون إلى الشركات التابعة لوزارة النقل، والشركة القابضة، والعاملون المستمرون مع المصفي من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية.

كما نصت الاتفاقية على أن يحتفظ العاملون المنقولون للشركات التابعة للشركة القابضة والجهات التابعة لوزارة النقل بكافة المزايا المالية والعينية وكافة المستحقات والمزايا التي حصلوا عليها من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، ومع احتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم وإجازاتهم التي لم يحصلوا عليها بجهة عملهم الأصلية ، ومع احتفاظهم بأحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم.

وأكدت الاتفاقية على استحقاق العاملين المستمرين في العمل مع المصفي من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية وذلك بعد انتهاء أعمال التصفية وعدم نقلهم إلي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة ووزارة النقل أو بلوغهم السن القانوني للإحالة إلي المعاش، كافة التعويضات التي تم صرفها لزملائهم العاملين المنتهية خدمتهم نتيجة التصفية على أن يتم صرف باقي مستحقاتهم المالية الصادر بها حكم التحكيم مع زملائهم المنتهية خدمتهم ، وكذا مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ التصفية.

كما نصت الاتفاقية على استمرار صرف الأجور الشهرية للعاملين المستحقين للتعويضات لحين صرف الشيكات الخاصة بالتعويضات المتفق عليها ، كما يستمر صرف الأجور الشهرية للعاملين المشاركين في أعمال التصفية أو الذين سيتم الاستعانة بهم لهذا الغرض ولحين انتهاء تلك الأعمال، ويحق للعاملين المنقولين للجهات الخارجية خارج الشركة القابضة والشركات التابعة لوزارة النقل أسوة بزملائهم المنتهية خدمتهم، في صرف كافة التعويضات، والمستحقات المالية أسوة بزملائهم المنتهية خدمتهم نتيجة التصفية.

وتعتبر الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لكافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،وعن كافة المبالغ الصادر بها حكم التحكيم ،وتشكل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة،والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وممثل عن العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف،وذلك لمتابعة صرف كافة مستحقات العاملين المالية المقررة بموجب هذه الاتفاقية.

وكان قد جاء في صدر الاتفاقية أنه في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة النيل العامة للإنشاء والرصف،والمحاولات العديدة لمدة سنوات والتي حاولت تجنُب التصفية بقرارات دمج هذه الشركة في شركة النيل للطرق الصحراوية لعدد من السنوات، إلا ان كل هذه المحاولات لم تُجدِ شيئا، ما دفع الجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قرارها في اجتماعها رقم 60 بتاريخ 16 فبراير الماضي، ،بحل وتصفية الشركة، وأنه بموجب قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري في اجتماعه رقم 243 بتاريخ 27 أبريل الماضي،والصادر بتعيين الدكتور احمد عبد الهادي أحمد الصاوي “مصفي عام” بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف.

وكذلك صدور قرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة والمقيد برقم 126 لسنة 2022 بتاريخ 4 أغسطس الماضي،تشكلت لجنة مشتركة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء،والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، تكون مهمتها الالتزام بصرف التعويضات المستحقة للعاملين بالشركة الناتجة عن عملية التصفية، باستثناء العاملين الذين تم توزيعهم على الشركات والجهات التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة، وكذلك المستمرين في العمل مع المصفي لحين الانتهاء من إجراءات التصفية ،ووضع القواعد والضوابط والأسس التي يتم صرف تلك التعويضات استنادا إليها.

وكذلك اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما تسفر عنه أعمال اللجنة موضع التنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة،وأسفرت اجتماعات اللجنة المذكورة عن الاتفاق على تسوية مطالب وحقوق العاملين والحفاظ علي كافة حقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وصرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور قرار التصفية.

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