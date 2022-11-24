عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ديلي ستار: طرد تلميذ من مدرسته بسبب قصة شعر رونالدو في بريطانيا

قصة شعر رونالدو
قصة شعر رونالدو

تعرضت مدرسة لانتقادات بسبب إرسال طالب إلى المنزل بعد أن ظهر بقصة شعر مستوحاة من بطل كأس العالم الأسطورة البرازيلي رونالدو.

txt

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

txt

تتصدر التريند.. ميريام فارس تشعل حفل القرية العالمية بأغنية كأس العالم

وبحسب “ديلي ستار” البريطانية، تم إخبار ألفي رانسوم ، البالغ من العمر 12 عامًا ، على العودة للمنزل من قبل المسؤولين في أكاديمية سيريوس ويست في هال بسبب تصفيفة الشعر الشهيرة - والكوميدية - التي ارتداها الأسطورة البرازيلية رونالدو في كأس العالم 2002.

وتميزت قصة الشعر بنصف دائرة في مقدمة رأسه ، لكن معلمي الصبي الصغير لم يوافقوا على ذلك ووصفوه بأنه 'خرق لقواعد المدرسة'.

 

اسطورة كأس العالم

 

وفي حديثها إلى هال لايف ، قالت الأم إيما ، 32 عامًا ، 'في الوقت الحاضر ، تدور المدارس حول قبول الأشخاص كما هم وتشجيع الناس على أن يكونوا فريدين وأنفسهم. كيف يكون هذا مختلفا؟

رونالدو هو أحد لاعبي ابني المفضلين وهو اسطورة كأس العالم.

'حتى منذ أن كنت طفلاً ، كانت هناك دائمًا اتجاهات وفقًا لما يفعله نجوم البوب ​​والمشاهير.

'أحب أصدقاء الفي قصة الشعر وجعلت ألفي سعيد وواثق حقًا. إنه يحب المدرسة ويريد الذهاب كالمعتاد لكن لن يُسمح له بالعودة حتى يحلق شعره ، وهو أمر سخيف لأنه لن يؤثر على تعلمه ولو قليلاً '.


زعمت إيما أنها تكره أن تضطر إلى حلق رأس ابنها بالكامل ، لأن هذا سيجعل الطفل 'حزينًا' ، على حد زعمها.

لكنها تدرك أنه من 'المهم' بالنسبة له العودة إلى المدرسة ، وهو الأمر الذي لا يمكنه القيام به حتى يتم حل قضية قصة الشعر.

قالت: 'إنه واثق من مظهره الآن ولا أريد أن أجبره على حلق رأسه.

'ومع ذلك ، من المهم بالنسبة له أن يكون في المدرسة وإذا لم يسمحوا له بالعودة حتى يتم الحلق ، لا أعرف ماذا أفعل.'

تنص سياسة زي أكاديمية سيريوس ويست على ما يلي: 'يجب أن تكون تسريحات الشعر مناسبة للحياة الأكاديمية. يجب ألا تكون هناك تسريحات شعر متطرفة مثل موهيكان أو خطوط' الترام 'أو لون الشعر غير الطبيعي.'

 

رونالدو مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة غير أخلاقية

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

أسعار الذهب محليا وعالميا.. 3 أسباب وراء الارتفاع التاريخي والفائدة والدولار السر

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

أغرب مشاهد كأس العالم.. مشجعو إنجلترا يرتدون زي الحملات الصليبية في قطر

أشواكها سامة ولحمها لذيذ..تفاصيل مجهولة عن سمكة القط الثعباني|التفاصيل الكاملة

شجار وسُكر في بريطانيا بعد فوز الإنجليز على إيران بـ كأس العالم |شاهد

متلازمة الصداع النصفي تتسبب في تغيير شكل الدماغ.. تفاصيل

لصوص يسرقون مئات العملات الذهبية في ألمانيا.. ما القصة

أغلى دواء في العالم.. تعرف على سعر علاج الهيموفيليا

الإنسان البدائي.. تفنن في طهي الوجبات منذ أكثر من 70 ألف عام

رقم قياسي .. أول رائد صيني يتجاوز 200 يوم في الفضاء

ترشيحاتنا

العملة من التجار | نداء برلماني عاجل لـ البنك المركزي .. فيديو

كأس العالم 2022.. كريستيانو رونالدو يبكي أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراته أمام غانا

دول الاتحاد الأوروبي توافق على شراء الغاز بشكل مشترك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

أرخص 5 سيارات 2022 في الكويت| تبدأ من 4 آلاف دينار

حرب إبادة ضد كورونا.. إجراءات عاجلة من الصين لمواجهة تفشي الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل مجهود وبدون فرهدة.. رجيم يحول جسمك لآلة حرق دهون

بعد إجراء أنغام للعملية.. طبيب يكشف سبب استئصال الرحم

بعد كورونا .. اكتشاف فيروس جديد قاتل في بلدان أفريقية ودراسة تستكشف

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

فيديو

تأجيل الامتحانات وغلق الطرق.. السعودية تحذر مواطنيها بسبب سوء الأحوال الجوية

لا صحة للشائعات .. طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة | فيديو جراف

تفاصيل طرح 1284 وحدة في 9 محافظات تابعة للإسكان

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ