ديلي ستار: طرد تلميذ من مدرسته بسبب قصة شعر رونالدو في بريطانيا

تعرضت مدرسة لانتقادات بسبب إرسال طالب إلى المنزل بعد أن ظهر بقصة شعر مستوحاة من بطل كأس العالم الأسطورة البرازيلي رونالدو.

وبحسب “ديلي ستار” البريطانية، تم إخبار ألفي رانسوم ، البالغ من العمر 12 عامًا ، على العودة للمنزل من قبل المسؤولين في أكاديمية سيريوس ويست في هال بسبب تصفيفة الشعر الشهيرة - والكوميدية - التي ارتداها الأسطورة البرازيلية رونالدو في كأس العالم 2002.

وتميزت قصة الشعر بنصف دائرة في مقدمة رأسه ، لكن معلمي الصبي الصغير لم يوافقوا على ذلك ووصفوه بأنه 'خرق لقواعد المدرسة'.

اسطورة كأس العالم

وفي حديثها إلى هال لايف ، قالت الأم إيما ، 32 عامًا ، 'في الوقت الحاضر ، تدور المدارس حول قبول الأشخاص كما هم وتشجيع الناس على أن يكونوا فريدين وأنفسهم. كيف يكون هذا مختلفا؟

رونالدو هو أحد لاعبي ابني المفضلين وهو اسطورة كأس العالم.

'حتى منذ أن كنت طفلاً ، كانت هناك دائمًا اتجاهات وفقًا لما يفعله نجوم البوب ​​والمشاهير.

'أحب أصدقاء الفي قصة الشعر وجعلت ألفي سعيد وواثق حقًا. إنه يحب المدرسة ويريد الذهاب كالمعتاد لكن لن يُسمح له بالعودة حتى يحلق شعره ، وهو أمر سخيف لأنه لن يؤثر على تعلمه ولو قليلاً '.



زعمت إيما أنها تكره أن تضطر إلى حلق رأس ابنها بالكامل ، لأن هذا سيجعل الطفل 'حزينًا' ، على حد زعمها.

لكنها تدرك أنه من 'المهم' بالنسبة له العودة إلى المدرسة ، وهو الأمر الذي لا يمكنه القيام به حتى يتم حل قضية قصة الشعر.

قالت: 'إنه واثق من مظهره الآن ولا أريد أن أجبره على حلق رأسه.

'ومع ذلك ، من المهم بالنسبة له أن يكون في المدرسة وإذا لم يسمحوا له بالعودة حتى يتم الحلق ، لا أعرف ماذا أفعل.'

تنص سياسة زي أكاديمية سيريوس ويست على ما يلي: 'يجب أن تكون تسريحات الشعر مناسبة للحياة الأكاديمية. يجب ألا تكون هناك تسريحات شعر متطرفة مثل موهيكان أو خطوط' الترام 'أو لون الشعر غير الطبيعي.'