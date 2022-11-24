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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضيحة في العلن | نجم راجعين يا هوى ينفعل على متابعة بسبب كلمة

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

رد الفنان إسلام إبراهيم ، علي تعليق خاص بإحدى المتابعات، كتبت له “لازم تخس”، علي أحد منشوراته بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب إسلام إبراهيم في منشور له: “شكرا يا ياسمين علي النصيحة مع العلم ان النصيحة في العلن فضيحة ..وان شاء الله هخس لما احب اخس لان دي حاجة شخصية اشكرك يا ياياسمين، ناس كتبالي بوست حلو عن دوري في المسلسل فياسمين قررت تخش تقولي كده ومش عارف ده ايه علاقته بالبوست وبالمسلسل”.

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وقال الفنان إسلام إبراهيم، إن تنوع أدواره فى العديد من المسلسلات يراه توفيق من الله عز وجل، متابعا: "من زمان وانا معنديش الفكرة فى أني عايز أشتغل وخلاص".

وأضاف "إبراهيم" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر فضائية "دي ام سي": "أحب أعمل شخصية مختلفة تحرك حاجة جديدة داخلي.. وهذا ما حدث فى الفترة الأخيرة وكنت أسعي له".

وتابع أنه قدم دور الشرير لأول مرة فى مسلسل راجعين يا هوي، معقبا: "الناس صدقته الحمد لله وكان ليس سهلا لأنه كان فى وسط عمالقة وكان ليس دور يوجد بها شباب فقط من سني.. ومخرج المسلسل معرفش شاف النقطة الشريرة مني ازاى، ولكن أنا بشكره أنه رأني فى مكان مختلف".

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