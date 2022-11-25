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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. وزير الصحة يوجه بعلاج أحمد على نفقة الدولة

صدى البلد

استجابة عاجلة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لما تم نشره على موقع صدى البلد " أحمد يناشد وزارة الصحة مساعدته فى إجراء عملية انزلاق غضروفي بأسرع وقت " .


وكلف الدكتور خالد عبد الغفار، المكتب الإعلامي التواصل مع المريض ، وسريعا تم التواصل مع المواطن  احمد محمود عبد النبي  وسوف يتم إجراء العمليه بمستشفى الصفوه فى مركز و مدينة بني مزار وعمل اللازم علي نفقة الدولة.

 

وجاءت الاستغاثة من المواطن أحمد محمود عبد النبي وقال في استغاثته ، انا عمري 53 عاما، و مقيم بمركز بني مزار - التابع لمحافظة المنيا حيث ناشد المسئولين فى وزارة الصحة، الموافقة إجراء عملية  انزلاق غضروفي وتزحلق بالفقرات على نفقة الدولة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: “بعد معاناة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء، أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج، مطالبا بمساعدته فى إجراء عملية  انزلاق غضروفي وتزحلق بالفقرات على نفقة الدولة حتى يستطيع السير علي أقدامة مرة أخرى”.

وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة في أسرع وقت ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج وعدم تحمل الالم ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة  ".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزارة الصحة محافظة المنيا على نفقة الدولة المكتب الإعلامي عملية انزلاق غضروفي تزحلق بالفقرات

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