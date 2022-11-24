نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام والقضايا التى تهم المواطنين فى حياتهما اليومية، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
الإفتاء: البكاء يبطل الصلاة في هذه الحالة
كيف أفرق بين الدجال مدعٍ كشف المستور والوليّ الصالح ؟ داعية يجيب
الصدقة الجارية .. شروط قبولها وهل تمنع الفقر؟
عقوبة غير متوقعة لتارك الصلاة.. أوعى تكون واحد منهم
الحكمة من الابتلاء بالمرض وهل يكفر الذنوب والخطايا ؟
لعلاج الفراغ الدعوي.. الأوقاف تطلق البرنامج الصيفي للطفل ومجالس الإقراء والإفتاء والحديث بالمساجد
أكاديمية الأوقاف الدولية.. أعدت 6 آلاف إمام وواعظة لنشر الوسطية ومحاربة التطرف
هل من رأى النبي في المنام يكتم أم يحكي هذه الكرامة؟
3 أوقات نهى النبي عن الصلاة فيهن.. اعرف الحكمة من ذلك