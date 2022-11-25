أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الفساد أحد أسباب الفشل بقطاع الأعمال العام.. التموين: عقوبات من 200 ألف لمليوني جنيه على المخالفين لقرار توريد الأرز

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: الفساد أحد أسباب الفشل بقطاع الأعمال العام.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس إحدى الشركات القابضة يتقاضى أرباحا أكثر من 5 ملايين جنيه سنويا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أناشد الجهات المعنية، بفتح ملف الفساد في الشركات القابضة، مؤكدا أن الفساد أحد أسباب الفشل بقطاع الأعمال العام

أمطار غدا وبرودة | إعلان عن طقس الأيام المقبلة .. فيديو

تحدث الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، عن الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، أن فصل الخريف، من أفضل فصول السنة ولكنه ، يشهد بعض حالات عدم الاستقرار، معقبا:" درجات الحرارة بدأت بالانخفاض من اليوم".

الأوقاف: الرئيس السيسي يعطي الخطاب الديني والدعوي أولوية كبرى

قال الدكتور أيمن ابو عمر، وكيل وزارة الاوقاف للدعوة، إن تأهيل لواعظات والائمة داخل مصر وخارجها من أهم محاور خطة تطوير الدعوة في وزارة الأوقاف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة "دى ام سي"،:"نقف بكل قوة وشدة ضد من يروجون للإفطار المتطرفة.



التموين: عقوبات من 200 ألف لمليوني جنيه على المخالفين لقرار توريد الأرز..فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد أي قلق على المخزون الاستراتيجي من الأرز والسلع الأساسية، مشيرا إلى أنه لدينا تأمينا ووفرة من السلع التموينية ولا يوجد أي مشاكل في الأرز.

وقال خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أهيب بالمزارعين سرعة اخطار المديريات بالكميات المطلوبة تجنبا لأي عقوبات.



العملة من التجار | نداء برلماني عاجل لـ البنك المركزي .. فيديو

كد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وجوب وضع إجراءات رادعة لمنع التلاعب بالعملة الأجنبية في عملية التجارة.

وقال مجاهد نصار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أطالب البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية للمصانع.

أسامة ربيع: زيادة إيرادات القناة هذا العام بنسبة 24%

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه متوقع أن تصل إيرادات القناة خلال شهر ديسمبر القادم لـ 7 مليارات و800 مليون دولار بزيادة قدرها 24% عن العام الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" عدد السفن التي مرت هذا العام 23 ألف و600 سفينة، مضيفا:" قناة السويس كانت تحقق العام الماضي عبور 22 الف سفينة وهذا العامة وصلت 23 الفا مما يعني زيادة عبور حوالي 1300 سفينة، مفيدا بأن هذا الرقم حقق زيادة بنسبة من 14 إلى 15%".



أيتن عامر: مشوني من مسلسل بعد تصوير يوم والسبب امتحانات الثانوية

كشفت الفنانة أيتن عامر، كواليس عدم استكمالها تصوير مسلسل بعد تصوير يوم، قائلة:" مشوني من مسلسل بعد تصوير يوم كامل ".

وقالت أيتن عامر في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" كان دور بطولة وكبير وكنت ساعتها في امتحانات ثانوية عامة ".

الخولي: يتم دمج المعفو عنه في المجتمع من خلال توفير فرص العمل

قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يتم دمج المعفو عنه في المجتمع من خلال توفير فرص العمل والتواصل معهم بشكل مستمر.

وتابع الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" اللجنة تقوم بجهد كبير خلال الساعات الماضية وعدد المفرج عنهم حتي الآن أكثر من 1000 مواطن، لافتا إلي أن الرئيس السيسي يدعم عمل اللجنة بشكل كبير.

صلاح الغزالي حرب: عوامل كثيرة منها الوراثة تسبب مرض السكر.. فيديو

أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني، أن الأبحاث حول مرض السكر لا تتوقف، مشيرا إلى أنها مستمرة من أجل الوصول لعلاج يكون سهل وفعال على مدى طويل.

وقال صلاح الغزالي حرب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك عوامل كثيرة منها الوراثة تسبب مرض السكر من النوع الثاني، أما النوع الأول فيحدث بسبب خلل في المناعة.

سيدة تروي تجربتها مع التنمر بعد إصابتها بحروق: حاولت إنهاء حياتي.. فيديو

كشفت هند عبد الفتاح، كاتبة ومؤسسة مبادرة احتواء، تفاصيل تعرضها لحادث حرق، وكيفية تحويل الطاقة السلبية التي كانت بداخلها إلى طاقة إيجابية.

وقالت هند عبد الفتاح في حوارها مع الإعلامية مايا الشربيني ببرنامج "ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد2":"دعم والدتي والكتابة والثقافة ساعدتني على امتلائي بالطاقة الإيجابية".