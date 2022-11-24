نوبات فزع وتأثير على القلب.. طبيب يحذر من مشروبات الطاقة ..فيديو

حذر الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، من تناول مشروبات الطاقة للأطفال والشباب .



وقال أشرف عمر في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" من مكونات مشروبات الطاقة سكر وكافيين وبعض المنبهات".

وأضاف أشرف عمر :" مشروبات الطاقة بها كميات مبالغ فيها من السكر والكافيين، ونسبة الكافيين المتواجدة بها 3 أضعاف كمية الكافيين المتواجدة في القهوة".

وتابع أشرف عمر :" يتعرض الجسم لكميات كبيرة من السكر والكافيين عند تناول مشروبات الطاقة وهذا الأمر ليس صحيا ويؤدي إلى حدوث تنبيه شديد للجهاز العصبي والهضمي ".

واكمل اشرف عمر :" مادة الكافيين مادة منبهة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي والقلب خاصة عند تناولها بكميات كبيرة من مشروبات الطاقة في اليوم الواحد ".

ولفت أشرف عمر:" الحصول على كميات كبيرة من الكافيين من مشروبات الطاقة يؤدي إلى إلى معدل ضربات القلب، وقد تتسبب في حالات ونوبات خوف وفزع".