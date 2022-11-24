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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوبات فزع وتأثير على القلب.. طبيب يحذر من مشروبات الطاقة ..فيديو

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

حذر الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، من تناول  مشروبات الطاقة للأطفال والشباب .

 

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وقال  أشرف عمر في  حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"  من مكونات مشروبات الطاقة سكر وكافيين  وبعض المنبهات".

 

وأضاف أشرف عمر :" مشروبات الطاقة بها كميات مبالغ فيها من السكر والكافيين، ونسبة الكافيين  المتواجدة  بها  3 أضعاف كمية  الكافيين المتواجدة في  القهوة".

 

وتابع أشرف عمر :"  يتعرض الجسم لكميات كبيرة من السكر والكافيين عند تناول مشروبات الطاقة وهذا الأمر  ليس صحيا ويؤدي إلى حدوث تنبيه شديد للجهاز العصبي والهضمي ".

 

واكمل اشرف عمر :" مادة الكافيين مادة منبهة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي والقلب خاصة عند تناولها بكميات كبيرة  من مشروبات الطاقة في اليوم الواحد ".

 

ولفت أشرف عمر:" الحصول على كميات كبيرة من الكافيين من مشروبات  الطاقة يؤدي إلى إلى معدل ضربات القلب، وقد تتسبب في  حالات ونوبات خوف وفزع".

 

مشروبات الطاقة الطاقة طبيب الشباب اخبار التوك شو

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