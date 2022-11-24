الشتاء المقبل.. أزمة كبيرة تضرب أوروبا

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن هناك ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على التعامل مع أزمة الغاز بفضل الاحتياطيات الكبيرة، على الرغم من توقعات أزمة طاقة في الشتاء المقبل.

وقال بيرول، إنه “باستثناء الأحداث غير المتوقعة ستمر أوروبا خلال هذا الشتاء ببعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتعثر هنا وهناك، نتيجة جهودها للتخلي عن الغاز الروسي والزيادة الأكبر في تكاليف الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية”.

وأضاف: "الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة من هذا الشتاء".

وأشار إلى حقيقة أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، قد تتوقف بشكل كامل العام المقبل، في حين يبدو أن طلب الصين على الغاز الطبيعي المسال في طريقه إلى الانتعاش مع تعافي اقتصادها من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أنه في غضون ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تكون الطاقة الناتجة عن حرق الغاز في عام 2023، هي الأقل خلال عقدين.

وقال: "هذا هو السبب في أن أوروبا بحاجة إلى الاستعداد من اليوم للعام المقبل"، مضيفا أن التضامن بين الدول الأوروبية عامل أساسي.

وخلال ندوة عن الطاقة في برلين استضافتها الحكومة الألمانية، قال رئيس الوكالة، إن روسيا قد تتوقع أيضا بعض الآثار المكلفة لخلافها مع مستوردي الطاقة الأوروبيين بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأشار الى أن 75% من صادرات روسيا من الغاز و55% من صادراتها من النفط كانت تذهب إلى أوروبا قبل الأزمة، لذا فإن موسكو بحاجة إلى إيجاد أسواق جديدة لإنتاجها.