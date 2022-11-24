عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشتاء المقبل.. أزمة كبيرة تضرب أوروبا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن هناك ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على التعامل مع أزمة الغاز بفضل الاحتياطيات الكبيرة، على الرغم من توقعات أزمة طاقة في الشتاء المقبل.

وقال بيرول، إنه “باستثناء الأحداث غير المتوقعة ستمر أوروبا خلال هذا الشتاء ببعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتعثر هنا وهناك، نتيجة جهودها للتخلي عن الغاز الروسي والزيادة الأكبر في تكاليف الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية”.

وأضاف: "الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة من هذا الشتاء".

وأشار إلى حقيقة أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، قد تتوقف بشكل كامل العام المقبل، في حين يبدو أن طلب الصين على الغاز الطبيعي المسال في طريقه إلى الانتعاش مع تعافي اقتصادها من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أنه في غضون ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تكون الطاقة الناتجة عن حرق الغاز في عام 2023، هي الأقل خلال عقدين.

دول الاتحاد الأوروبي توافق على شراء الغاز بشكل مشترك

بلومبرج : تأجيل مفاوضات الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وقال: "هذا هو السبب في أن أوروبا بحاجة إلى الاستعداد من اليوم للعام المقبل"، مضيفا أن التضامن بين الدول الأوروبية عامل أساسي.

وخلال ندوة عن الطاقة في برلين استضافتها الحكومة الألمانية، قال رئيس الوكالة، إن روسيا قد تتوقع أيضا بعض الآثار المكلفة لخلافها مع مستوردي الطاقة الأوروبيين بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأشار الى أن 75% من صادرات روسيا من الغاز و55% من صادراتها من النفط كانت تذهب إلى أوروبا قبل الأزمة، لذا فإن موسكو بحاجة إلى إيجاد أسواق جديدة لإنتاجها.

روسيا جائحة كورونا الصين كورونا اوروبا الغاز أزمة الغاز ازمة طاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

موضوعات متعلقة

ارتفاع هائل في أسعار الذهب عالميا

استعدوا للأسوأ.. عمدة كييف يلمح إلى إجلاء سكان العاصمة الأوكرانية

السعودية.. السيول تجرف عشرات السيارات والسلطات تستخدم القوارب للإنقاذ |فيديو

لم يعد ورقة رابحة.. الجمهوريون يتمردون على ترامب

نشطاء المناخ يلصقون أنفسهم على مدرج مطار برلين

مفاجأة.. أوكرانيا تعلن مقتل مستشارين إيرانيين في شبه جزيرة القرم

لا مثيل لها.. سحابة خضراء عملاقة في سماء السعودية.. فيديو

حليف بوتين لـ أوكرانيا : التفاوض أو الانهيار

ترشيحاتنا

ألمانيا تصدم بولندا.. وترفض طلبها بخصوص أوكرانيا

دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى 1444.. 10 كلمات للتوبة والرزق

الأهلي يتوج بدوري مرتبط كرة السلة

مفاجأة حول حقيقة دعوة قطر للداعية ذاكر نايك لحضور كأس العالم

تطور في القضية .. طبيب وائل الإبراشي يواجه عقوبة رادعة بالقانون

معظمهم يمين متطرف..140 ألف حساب اشتركوا في "تويتر بلو" خلال 5 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة أغنى رجل في العالم تحتفل بحملها الأول من زوجها المصري

تحذير يثير زوبعة .. الناظر : حفظ الخبز هكذا يعرضك لمخاطر كارثية

بإطلالة ملفتة كارولين عزمي في أحدث ظهور

المرتزقة في مهرجان القاهرة | سؤال صريح وجريء من ياسمين رئيس ..شاهد

فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

بعد تصريحات الدنمارك.. ما هي عقوبات انسحاب أي منتخب من كأس العالم..فيديو

حسن أبو الروس يكشف حقيقة طرد حسين فهمي له من مهرجان القاهرة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ