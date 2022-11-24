خالد ميري: الدول الأوروبية حاولت الترويج وفرض دعوات الشذوذ الجنسي المستفزة بمونديال قطر.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن قطر أبدعت في تنظيم المونديال والرئيس السيسي كان حريصا على حضور حفل الافتتاح من كأس العالم مما يدل على أن مصر حريصة على الوقوف بجوار الأشقاء.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن السعودية قامت بعمل معجزة، ونجحت في الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1، وأيضا تونس، تمكنت من التعادل أمام الدنمارك والغرب تعادلت أمام كرواتيا.

وتابع مقدم برنامج كلمة السر"، أن الدول الأوروبية حاولت الترويج وفرض دعوات الشذوذ الجنسي، وأيضا الهجوم على منتخب ألمانيا، مما قام به قبل المباراة.

يفرضوا ثقافة مستفزة

وأشار خالد ميري إلى أنه “مش عايزين يحترموا ديننا وثقافتنا وعايزين يفرضوا علينا ثقافتهم ويحرمون الحلال ويحللون الحرام وعايزين يفرضوا ثقافة مستفزة”.