عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: الدول الأوروبية حاولت الترويج وفرض دعوات الشذوذ الجنسي المستفزة بمونديال قطر.. فيديو

كأس العالم
كأس العالم

أكد الإعلامي خالد ميري، أن قطر أبدعت في تنظيم المونديال والرئيس السيسي كان حريصا على حضور حفل الافتتاح من كأس العالم مما يدل على أن مصر حريصة على الوقوف بجوار الأشقاء.

هيا مونديال يرصد .. أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم | فيديو

مهدد بالإقصاء.. مباراة الافتتاح «وش النحس» على منتخب ألمانيا بكأس العالم |تفاصيل

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن السعودية قامت بعمل معجزة، ونجحت في الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1، وأيضا تونس، تمكنت من التعادل أمام الدنمارك والغرب تعادلت أمام كرواتيا.

 

وتابع مقدم برنامج كلمة السر"، أن الدول الأوروبية حاولت الترويج وفرض  دعوات الشذوذ الجنسي، وأيضا الهجوم على منتخب ألمانيا، مما قام به قبل المباراة.

 

يفرضوا ثقافة مستفزة

وأشار خالد ميري إلى أنه “مش عايزين يحترموا ديننا وثقافتنا وعايزين يفرضوا علينا ثقافتهم ويحرمون الحلال ويحللون الحرام وعايزين يفرضوا ثقافة مستفزة”.

خالد ميري الدول الأوروبية كأس العالم المانيا السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

ترشيحاتنا

باسم سمرة: تصالحت مع عمر كمال واعتبره ابني وصوته حلو

أشرف عقبة: لا يوجد لقاح حتى الآن للفيروس المخلوي..فيديو

بعد مقتل 14 شخصا بطلق ناري.. جو بايدن يهاجم بيع الأسلحة للأمريكيين

مفاجأة.. انتهاء أزمة كهربا قبل يناير والأهلي كلمة السر

رسالة تهديد مخيفة| حليف بوتين يرسل مطرقة ملطخة بالدماء للبرلمان الأوروبي.. فيديو

إصابة نيمار في مباراة البرازيل وصربيا وانهياره باكيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير محتشمة..غضب بسبب سائحة تسلقت أحد عجائب الدنيا السبع لتصوير فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

عروسة تثير ضجة على السوشيال ميديا برقصة مع والدها

هتقابل جورجينا.. ياسمين صبري تثير الجدل بملابس مكرمشة على اليخت في قطر

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ