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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز بدوري المرتبط لكرة السلة

مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني

حرص مجدى عبد الغني لاعب الأهلي السابق على تهنئة الفريق الأول لكرة السلة والناشئين بعد الفوز بدوري المرتبط مساء اليوم.

وكتب عبد الغني فى تغريدة له عبر تويتر "ألف مبروك فوز الأهلي بدوري المرتبط لكرة السلة للموسم الثالث على التوالي على حساب الاتحاد السكندري. 🦅"

وتوج الفريق الأحمر بلقب دوري المرتبط للمحترفين، على حساب فريق الاتحاد السكندري.

قدم الفريق عرضًا قويًّا، وانتهت الفترة الأولى بتقدم «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 20-12، واستمر التفوق في الفترة الثانية بنتيجة 35-26، وواصل اللاعبون الأداء المميز لتنتهي الفترة الثالثة بالتقدم بنتيجة 49-34، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوز الفريق بنتيجة 64-59.

ونجح فريق رجال سلة الأهلي في التتويج باللقب بعد الفوز على الاتحاد في لقاء الإياب بنتيجة 64-59 بعد أن كان قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 76-88، بينما حقق فريق مرتبط 16 سنة بالأهلي الفوز على الاتحاد ذهابًا بنتيجة 81-65  وإيابًا بنتيجة 70-62.‏

الاتحاد السكندري دوري المرتبط مجدي عبد الغني لاعب الأهلي رجال سلة الأهلي

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