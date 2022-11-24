فايز فرحات: العرب يستغلون الفرصة دائما ليقدموا أنفسهم كقوة سلام

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، إن العرب يستغلون الفرصة دائما أثناء التحولات الدولية والمخاطر القائمة ليقدموا أنفسهم كقوة سلام.

وقال محمد فايز فرحات في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"منذ الحرب الروسية الأوكرانية الحالية والتي عندما بدأت لاحظنا أن هناك خطاب يدعو للسلام والخروج من هذا المأزق، ومورس هذا الخطاب على أرض الواقع ولم يكن خطابا إنشائيا.

وأضاف فايز فرحات: :إذا عدنا لاتجاهات تصويت القوى العربية فيما يتعلق بمشروعات القرارات التي طرحت من جانب قوى مهمة مثل الولايات المتحدة بشأن مفاهيم ومشروعات قرارات تحدثت عن السلوك الروسي داخل أوكرانيا ووضع روسيا داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سنجد أن جميعها تريد السلام".

وتابع فايز فرحات :" القوى العربية الرئيسية إن شئنا الدقة انحازت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظام العالمي بقواعده ومفاهيمه ومبادئه الأساسية التي استقرت منذ انتهاء الحرب العالمية وحتى الآن، وانحازت القوى العربية الرئيسية أيضا للحفاظ على المؤسسية الدولية، وكان ذلك واضحا".



