غنيت لها خبيني.. محمود الليثي يروي كواليس إعجابه بفتاة في الثانوية

كشف الفنان محمود الليثي، كواليس قصة إعجابه بفتاة في مرحلة الثانوية العامة، وتفاصيل ما فعله كي يراها.

وقال محمود الليثي في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" انا كنت طفل مثالي في المدرسة حتى مرحلة الثانوية العامة وكنت أقوم بقراءة الأخبار والقرآن في الإذاعة المدرسية ".

وتابع محمود الليثي:" كان جنبنا مدرسة بنات وكانوا جايين يعملوا تبادل في الإذاعة المدرسية بين مدرستنا ومدرسة البنات وكنت معجب ببنت في المدرسة دي"

وأكمل محمود الليثي:" في يوم تبادل الإذاعة المدرسية ده مع مدرسة البنات كنت عايز ادخل الإذاعة المدرسية باي شكل وكانوا طالبين حد يغني ".

وتابع محمود الليثي:" وساعتها غنيت أغنية خبيني لمصطفى قمر وكنت بغرفتي قدام البنت اللي انا معجب بيها، ومكنتش حافظ الاغنية وصوتي وحش".