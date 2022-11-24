خبير: توجيهات الرئيس بتطوير بحيرة البردويل تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية

أثنى الدكتور أحمد مصطفى الخبير السياسي، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفاته ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل، لافتًا إلى أن هناك تكليفات رئاسية بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع، لاسيما أنه يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات إنتاج الأسماك من البحيرة، نظرًا لجودة الأسماك المنتجة طبيعيًّا بالبحيرة والمطلوبة عالميًّا.

وقال الخبير السياسي، إن المشروع يهدف إلى زيادة الثروة السمكية من بحيرة البردويل من خلال تبني خطة لإدارة عملية الصيد بالبحيرة، وزيادة الانتاج من خلال استيراد مغذيات الأسماك، والاعتناء بالطحالب كطعام لها، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، مضيفا أنه وفقا لبيان الحكومة فإنه سيتم تطوير البحيرة على ثلاث مراحل، خلال المرحلة الأولى سيتم تطوير 30 مليون م3، وفي المرحلة الثانية، سيتم تطوير 40 مليون م3، أما المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها تطوير 40 مليون م3 أيضا، بهدف الوصول إلى معدل إنتاج أسماك يقترب من 50 ألف طن في العام.

ولفت الدكتور أحمد مصطفى إلى أن مشروع تطوير بحيرة البردويل يأتي في إطار المخطط العام للدولة الهادف إلى تطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، كما أن التطوير له مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما أنه ينال اهتمامًا عالميّا لأهميته البالغة، فضلًا عن أنه متوافق مع أهداف قمة المناخ بشرم الشيخ، وأن المشروع يؤمن فرص عمل تتراوح بين 500 ألف إلى مليون فرصة متعلقة بالأنشطة المترتبة على تنفيذ المشروع.

وأشار الخبير السياسي إلى أنه من الجانب البيئي، تكمن أهمية هذا المشروع في التأثير الإيجابي المباشر على الموقع بالنسبة للعالم، وتأثيره على التغيرات المناخية الممتد إلى دول البحر المتوسط ودول شمال شرق إفريقيا، وذلك عن طريق استعادة دورة المياه والرياح الأصلية بسيناء.

واختتم بالقول: إن التطوير يهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من ٤٠٠٠ طن إلى ١١ الف طن سنوياً على المدى القصير وصولاً الى ٥٠ الف طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، فضلاً عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى ١٥ الف كم٢، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، الامر الذي يحقق مردودا تنمويا وبيئيا كبيرا في شمال سيناء.